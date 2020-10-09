Ученые нашли способ продлить жизнь

Ученые Норвежского университета естественных и технических наук провели эксперимент и выяснили, что интенсивные тренировки могут увеличить продолжительность жизни. Результаты их исследования публикует журнал British Medical Journal.

В эксперименте были задействованы порядка 7 тыс. добровольцев в возрасте от 70 до 77 лет. Их разделили на три группы.

Участники из первой группы два раза в неделю выполняли высокоинтенсивные тренировки. Испытуемые из второй тренировались с постоянной умеренной интенсивностью по 50 минут два раза в неделю. В третьей группе занимались по рекомендациям норвежского Минздрава.

Эксперимент длился 5 лет. По его окончании стало видно, что в первой группе показатель смертности составил 3%, во второй — почти 6%, а в третьей — 4,7%.

По словам ученых, разница показывает связь между высокоинтенсивными тренировками и хорошим самочувствием, а также более высокой продолжительностью жизни.

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