Ученые доказали, что люди еще эволюционируют

Люди все еще эволюционируют, сообщают специалисты Аделаидского университета. Очередным доказательством этого стала дополнительная артерия в предплечье, число людей с которой всего за полтора века увеличилось с 10% до 35%. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Anatomy.

При рождении у людей в предплечье находится средняя артерия — она играет важную роль в системе кровообращения эмбриона. У большинства она исчезает спустя восемь недель после появления на свет, и на ее месте образуются две новые. Однако если в 1880-х годах она сохранялась в дополнение к новым артериям примерно у 10% населения, то к ХХ веку встречалась уже у 30%. Сегодня среднюю артерию можно найти у 35% людей.

Такие изменения могли произойти в результате мутаций генов, участвующих в развитии средней артерии или из-за изменения состояния здоровья матерей, а, может, по нескольким причинам одновременно. Так или иначе, ученые прогнозируют сохранение средней артерии у большинства людей к 2100 году.

С одной стороны, дополнительная артерия повышает риск развития туннельного синдрома, отмечают исследователи. С другой — она может обеспечить кровоснабжение руки, если остальные сосуды окажутся повреждены. Кроме того, ее можно использовать в операциях, требующих пересадки сосудов.