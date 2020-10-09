Врач рассказал о связи дефицита витамина D с тяжелым течением COVID-19

Недостаток витамина D в осенний сезон может быть связан с ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил врач и телеведущий Сергей Малоземов, передает Sputnik.

«Недостаток витамина D в крови существенно ухудшает прогноз при заболевании коронавирусной инфекцией. Проще справиться с инфекцией, даже если она уже возникла, когда у человека нормальный уровень витамина D в крови», – сообщил Малоземов.

Он отметил, что витамин D содержится в морепродуктах.

«Хорошо годится сельдь, лишь бы не слишком соленая, еще лосось и скумбрия. Все, где есть рыбий жир, содержит много витамина D», — сказал он.

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