Врач рассказал о связи дефицита витамина D с тяжелым течением COVID-19
Недостаток витамина D в осенний сезон может быть связан с ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил врач и телеведущий Сергей Малоземов, передает Sputnik.
«Недостаток витамина D в крови существенно ухудшает прогноз при заболевании коронавирусной инфекцией. Проще справиться с инфекцией, даже если она уже возникла, когда у человека нормальный уровень витамина D в крови», – сообщил Малоземов.
Он отметил, что витамин D содержится в морепродуктах.
«Хорошо годится сельдь, лишь бы не слишком соленая, еще лосось и скумбрия. Все, где есть рыбий жир, содержит много витамина D», — сказал он.
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