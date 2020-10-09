Выявлены побочные эффекты у лекарства от COVID-19 на основе фавипиравира

Фармакологи выявили у препарата от коронавируса на основе фавипиравира новые побочные эффекты. Об этом пишет газета «Известия».

«В инструкции к японскому препарату «Авиган» сказано о вероятности моторных нарушений у пациентов: синдромов ночного хождения и быстрого бега, а также повышенного риска падений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Росздравнадзор жалоб на подобные побочные эффекты не поступало, но в случае необходимости ведомство внесет изменения в инструкции к препаратам «Коронавир» и «Арепливир».

Ранее стало известно, что лекарство «Арепливир» появилось в аптеках. Его стоимость составила 12 320 руб.

«Арепливир» создан на основе фавипиравира. В конце июня его одобрил Минздрав, но пока лекарство применялось только в условиях стационара.

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