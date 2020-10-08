В ГД предлагают выдвинуть создателей вакцины «Спутник V» на Нобелевскую премию

Ученых Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, создавших первую в мире вакцину от коронавируса нового типа «Спутник V», следует выдвинуть на Нобелевскую премию. Об этом заявил заместитель председателя комитета Государственной думы Леонид Огуль, сообщает РИА «Новости».

Вакцина стала научным открытием, которое послужило на благо всего человечества, отметил Огуль. По его словам, значимость препарата для всего мира сложно переоценить, она должна быть отмечена мировым сообществом.

С позицией коллеги согласился также член комитета Борис Менделевич, передает агентство.

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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