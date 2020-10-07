Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии

Нобелевскую премию по химии получили американский биохимик Дженнифер Дудна и французский микробиолог Эммануэль Шарпентье за открытие и исследование метода генетического редактирования CRISPR-Cas9. Имена лауреатов были объявлены на церемонии Нобелевского комитета в Стокгольме.

CRISPR-Cas9 — это «молекулярные ножницы», позволяющие вырезать из ДНК одни фрагменты и вставлять другие.

В 2019 году премии удостоились создатели литий-ионных батарей американский физик Джон Гуденаф, британский химик Стэнли Уиттингем и японский химик Акира Есино.

В 2018 году половину премии получила американский ученый Фрэнсис Арнольд за работы в области эволюции ферментов, половину — американец Джордж Смит и британец сэр Грегори Уинтер за разработку фагового дисплея.