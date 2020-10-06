«Нобелевку» по физике присудили за исследования черных дыр
Алла Салькова
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Нобелевская премия 2020 года по физике была присуждена британскому физику Роджеру Пенроузу за изучение черных дыр, немецкому астрофизику Райнхарду Генцелю и американскому астроному Андреа Гез за открытие супермассивного компактного объекта в центре нашей галактики. Имена лауреатов были объявлены на церемонии Нобелевского комитета в Стокгольме.
Лауреатами Нобелевской премии по физике в 2019 году стали трое ученых. Джим Пибблз был удостоен премии за теоретические открытия в физической космологии. Также лауреатами стали Мишель Майор и Дидье Кело за открытие экзопланеты у другой звезды.
В 2018 году «Нобеля» получили Артур Эшкин, изобретатель оптических пинцетов, и Жерар Муру и Донна Стрикланд за разработку ультракоротких световых импульсов.