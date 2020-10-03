Космонавты на МКС ищут место утечки при помощи пластиковых пакетов

Подмосковный Центр управления полетами попросил космонавтов Международной космической станции открыть люк в российский модуль «Звезда» и поискать место утечки при помощи пластиковых пакетов, пишет РИА «Новости» со ссылкой на переговоры экипажа с Землей.

Ранее «протекающую» промежуточную камеру изолировали на три дня.

«Принято решение по открытию люка РО-ПрК. Специалисты рекомендовали (искать место утечки) с помощью пластиковых пленки и пакетов», — сказал специалист центра управления полетами космонавту Анатолию Иванишину.

Как отмечалось, пакеты нужно закрепить скотчем в разных местах «протекающего» отсека — в месте утечки пакеты «схлопнутся» в районе возможного отверстия.

Ранее утечка воздуха на МКС из российского модуля «Звезда» превысила норму.

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