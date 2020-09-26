Ученые измерили дозу облучения на поверхности Луны
Китайские ученые рассчитали уровень излучения, которому подвергнутся люди на поверхности Луны. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.
Уровень излучения на Луне оказался в 200 раз выше, чем на Земле, в 5-10 раз выше, чем на борту самолета, летящего из Нью-Йорка во Франкфурт, и в 2,6 раза выше, чем на борту Международной космической станции (МКС).
Ученые пояснили, что речь идет о галактических космических лучах, спорадических выбросах солнечных частиц, а также нейтронах и гамма-лучах.
Для расчетов за основу были взяты данные китайской автоматической станции «Чанъэ-4», работавшей на Луне в 2019 году.
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