Ученые измерили дозу облучения на поверхности Луны

Китайские ученые рассчитали уровень излучения, которому подвергнутся люди на поверхности Луны. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Уровень излучения на Луне оказался в 200 раз выше, чем на Земле, в 5-10 раз выше, чем на борту самолета, летящего из Нью-Йорка во Франкфурт, и в 2,6 раза выше, чем на борту Международной космической станции (МКС).

Ученые пояснили, что речь идет о галактических космических лучах, спорадических выбросах солнечных частиц, а также нейтронах и гамма-лучах.

Для расчетов за основу были взяты данные китайской автоматической станции «Чанъэ-4», работавшей на Луне в 2019 году.

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