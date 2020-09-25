Ученые назвали «виновников» пандемии COVID-19

Антон Демидов

Ученые из Польской академии наук и Варшавского университета провели исследования и пришли к выводу, причиной пандемии коронавируса стали «суперраспространители», пишет журнал Royal Society Open Science.

В начале эпидемии они проанализировали число людей, которые были инфицированы после контакта с одним и тем же человеком и выяснили, что индекс репродукции вируса находится между 2 и 4. Однако при помощи новой модели расчета исследователи установили, что в период сильного роста числа случаев COVID-19 в Китае, Италии, Испании, Франции, Великобритании и других странах этот коэффициент мог достигать 11,4. Согласно их выводам, это произошло из-за появления суперраспространителей — зараженных людьми, с большей вероятностью распространяющих вирус.

Ученые отметили, что при возникновении 1% супераспространителей число заболевших резко выросло.