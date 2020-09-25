Ученые назвали шелк лучшим материалом для изготовления защитных масок

Ученые Калифорнийского университета в Риверсайде выяснили, какие маски способны наиболее эффективно защищать от заражения коронавирусом. Результаты соответствующего исследования опубликованы в научном журнале PLOS ONE.

Так, антимикробными свойствами обладает шелк, выращенный в экологически чистых условиях. Дезинфицирующее действие оказывает имеющаяся в нем медь.

Кроме того, шелк «дышит» на всем протяжении его применения, в то время как хлопок перестает выполнять защитные функции уже через полчаса после начала использования.

Согласно последним данным, в общей сложности в России зарегистрированы 1 136 048 случаев коронавируса.

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