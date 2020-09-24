NASA намерена искать утечку воздуха в российском сегменте МКС
Антон Демидов
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NASA планирует помочь найти в российском сегменте Международной космической станции (МКС) утечку воздуха. Об этом сообщает сайт национального космического агентства США.
Отмечается, что экипаж уже протестировал и подготовил для этой операции специальный ультразвуковой течеискатель.
«Экипаж подтвердил, что все компоненты (течеискателя) функционируют», — указано в сообщении.
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