NASA намерена искать утечку воздуха в российском сегменте МКС

NASA планирует помочь найти в российском сегменте Международной космической станции (МКС) утечку воздуха. Об этом сообщает сайт национального космического агентства США.

Отмечается, что экипаж уже протестировал и подготовил для этой операции специальный ультразвуковой течеискатель.

«Экипаж подтвердил, что все компоненты (течеискателя) функционируют», — указано в сообщении.

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