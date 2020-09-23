МКС уклонилась от обломка взорвавшейся ступени японской ракеты

Неизвестным космическим мусором, от столкновения с которым уклонилась Международная космическая станция, оказался обломок взорвавшейся ступени японской ракеты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

В ночь на 23 сентября МКС уклонилась от столкновения с неизвестным космическим мусором, который должен был пролететь в 1,39 км от нее. Для безопасности экипаж станции на время маневра укрылся в российском сегменте МКС.

«Незнакомцем был объект с номером 46477 и международным обозначением 2018-084CQ. Это обломок взорвавшейся в феврале 2019 года второй ступени японской ракеты H-2A», — рассказал источник. По данным ВВС США, в результате взрыва образовалось более 75 обломков.

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