Готовится протокол испытаний «Спутник V» на пациентах с онкологиями

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ работает над созданием протокола исследования вакцины от COVID-19 для пациентов с онкологическими заболеваниями. Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург, передает ТАСС.

«Вместе с Андреем Дмитриевичем [Каприным, главным внештатным специалистом-онкологом Минздрава] мы сейчас планируем, уже пишем отдельный протокол для онкологических больных», — уточнил он.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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