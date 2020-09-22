Стало известно о положительном влиянии пандемии на атмосферу Земли

Ученые Технологического института Карлсруэ в Германии установили, что в связи с пандемией коронавируса выбросы углерода в атмосферу Земли сократились на 8%. Соответствующие заключения содержатся в издании Remote Sensing.

Это связано с тем, что люди стали меньше пользоваться автомобилями и перестали летать на самолетах.

При этом они отметили, что концентрация углекислого газа в атмосфере осталась прежней, поскольку для ее реального сокращения ограничения должны длиться несколько десятилетий.

По их предположениям, если ежегодно сокращать выбросы на 8%, то достичь нулевых показателей удастся лишь к 2055 году.

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