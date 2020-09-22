Мясников назвал неизвестные характеристики COVID-19

Доктор Александр Мясников назвал характеристики коронавирусной инфекции, о которых большинство людей не знают. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Так, врач задался вопросом, откуда и как вообще появился COVID-19. Каким образом он передается и передается ли бессимптомными носителями, в том числе детьми. И остается ли у переболевших стойкий иммунитет перед повторным заболеванием.

При этом он отметил, что до сих пор неизвестно, как именно лечиться от этого вируса, на 100% ли эффективны вакцины от него.

Также Мясников перечислил методы по предотвращению распространения коронавируса: блокады стран, маски, таблетки. Но он обратил внимание на то, что они не смогли в полноценной мере защитить от инфекции.

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