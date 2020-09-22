Стала известна болезнь, которая дает иммунитет к коронавирусу

Люди, которые переболели лихорадкой денге, могут вырабатывать определенный иммунитет к COVID-19. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на еще не опубликованное исследование профессора Мигеля Николелиса из американского университета Дьюка.

Так, американскому ученому удалось выяснить, что в регионах, где ранее свирепствовал этот тип лихорадки, распространение коронавируса идет гораздо более медленными темпами.

«Это поразительное открытие поднимает интригующую возможность иммунологической перекрестной реактивности между серотипами флавивируса Денге и SARS-CoV-2», — заявил Николелис.

Если предположение о взаимосвязи двух инфекций подтвердится, распространение коронавируса можно будет затормозить массовой вакцинацией от лихорадки денге.

Лихорадка денге — это флавивирус, переносимый комарами, выявленный в тропических и субтропических регионах мира. Симптомы заражения схожи с гриппом, однако без соответствующего лечения летальность у пациентов с тяжелой формой заболевания составляет 20%.

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