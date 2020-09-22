Следователи возбудили 22 уголовных дела по итогам аудита Роскосмоса

Анна Светлова

Следственные органы в период с 2019 по 2020 год возбудили 22 уголовных дела по материалам службы внутреннего аудита Роскосмоса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу службы Артема Мельникова.

По его словам, это касается хищений бюджетных средств, злоупотребления и превышения полномочий на предприятиях Роскосмоса.

Следователи в том числе проверяют бывшего руководителя корпорации «Стратегические пункты управления» (структура Роскосмоса) Владимира Полянского.

Как уточнил Мельников, дело возбуждено по факту хищения бюджетных средств «путем изготовления фиктивных актов о приемке выполненных работ в рамках государственного оборонного заказа на сумму более 2 млрд рублей».

Отмечается, что Полянский выплатил себе премию в размере около 20 млн рублей.

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