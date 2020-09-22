Солнце взойдет 22 сентября точно на востоке
Бернст Ю.
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
День осеннего равноденствия — 22 сентября — будет особенным не только из-за равной продолжительности светового дня и ночи. Об этом сообщила ТАСС научный сотрудник Московского планетария Людмила Кошман.
«Этот день станет особенным для тех, кто интересуется, как можно точно определить стороны света, так как в дни равноденствий Солнце встает точно на востоке и садится точно на западе», — рассказала астроном, уточнив, что в другое время небесное светило восходит либо севернее, либо южнее.
22 сентября Солнце взойдет в 6.16 по мск.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: