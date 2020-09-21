Более 30 спутников OneWeb запустят с космодрома Восточный в декабре

Первый запуск спутников для обеспечения интернета проекта OneWeb с космодрома Восточный запланирован на декабрь 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Arianespace.

«Следующий пуск «Союза» запланирован уже в декабре 2020 года с космодрома Восточный с 36 спутниками на борту», — сообщили в пресс-службе.

В июне 2015 года между компаниями Arianespace и OneWeb был заключен контракт на сумму порядка $1 млрд. В нем был прописан 21 пуск ракет-носителей «Союз» для отправки в космос 672 спутников OneWeb. С Байконура было запланировано девять пусков (два старта состоялись), с Восточного — шесть, а с Куру — шесть (один уже осуществлен).

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