Ученые нашли способ убивать коронавирус на зараженной поверхности

Максимс Краюшкинс
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Японские ученые выяснили, что ультрафиолетовое излучение убивает коронавирусы. Открытие опубликовано в журнале American Journal of Infection Control.

Согласно исследованию, ультрафиолет убивает 99,7% коронавирусных клеток на зараженной поверхности. Длина волны должна составлять 222 Hm, так она не проникнет под кожу и не разрушит живые клетки.

Ученые считают, что это открытие позволит улучшить процесс дезинфекции в больницах.

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