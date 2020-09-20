Запуск южнокорейского спутника c Байконура перенесли

Максимс Краюшкинс
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Запуск южнокорейского спутника для наблюдения Земли CAS500-1 с космодрома Байконур перенесен на начало 2021 года, сообщил РИА «Новости» источник.

«Запуск спутника CAS500-1 отложен на первый квартал 2021 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержка связанна с недостаточной подготовкой южнокорейского спутника.

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