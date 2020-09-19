Заснятые космонавтом с МКС неизвестные объекты оказались спутниками

Находящийся на МКС российский космонавт Иван Вагнер, который ранее заявлял, что зафиксировал на камеру пять неизвестных объектов над полярным сиянием в Антарктиде, сообщил, что это были летящие в космосе спутники. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«И снова наши незнакомцы пролетели строем на 24-30 секундах нового космического timelapse. И тайна, по-видимому, раскрыта. Это спутники...», — указал космонавт.

По его словам, такими темпами скоро все небо будет в космических аппаратах.

Вагнер также разместил в своем аккаунте видео, на котором видно группу летящих над Землей объектов.

В настоящее время на Международной космической станции помимо Вагнера находятся россиянин Анатолий Иванишин и американец Кристофер Кэссиди.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Необходим маневр»: МКС уклоняется от столкновения со спутником США

— «Роскосмос» предупредил об угрозе столкновения МКС со спутником США

— В американском сегменте МКС произошла утечка аммиака