Роспотребнадзор: COVID-19 может стать сезонным заболеванием

Роспотребнадзор полагает, что коронавирус сумел приспособиться к человеческой популяции, а потому может стать сезонной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В мире наблюдается снижение летальности от COVID-19 с 7,2 % до 3,2 %. Снижение летальности в глобальном масштабе может отражать не только прогресс в методах лечения, но и вероятное ослабление вирулентных свойств», — сообщили в пресс-службе.

По мнению специалистов ведомства этот процесс указывает на то, что адаптация вируса к человеку будет продолжаться. Это может привести к интеграции SARS-CoV-2 в структуру сезонных возбудителей ОРВИ.

С начала пандемии в мире было зарегистрировано свыше 30 млн заболевших коронавирусом, почти 20 млн человек выздоровели, более 900 тыс. пациентов умерли. В России выявили уже больше миллиона человек с COVID-19.

По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, Россия стала первой страной, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19.

Препарат «Спутник V» разработал НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.