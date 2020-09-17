Роскосмос: спутник Юпитера может стать местом обитаемой базы человека

Исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко заявил, что Россия рассматривает естественный спутник планеты Юпитер Каллисто как наиболее перспективное место для обитаемой базы. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, этот спутник является третьим местом в Солнечной системе, где наиболее целесообразно организовывать базу для человека. Первыми двумя являются Луна и Марс.

Блошенко рассказал, что на Каллисто находятся большие объемы водяного льда и незамерзающий океан. Также ученые предполагают, что спутник имеет горячее центральное ядро.

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