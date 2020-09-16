Ученые нашли в янтаре древнейшую сперму

Алла Салькова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Wang et al., Proceedings B, 2020

Самых древних сперматозоидов возрастом 100 млн лет обнаружила международная группа исследователей во главе со специалистами из Китайской академии наук. Находку они описали в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Исследователи обнаружили в образце янтаря из Мьянмы 39 окаменелостей остракод — мелких ракообразных с двустворчатой раковиной. Их внимание привлекла одна из самок, в репродуктивных органах которой они обнаружили сперматозоиды. Судя по состоянию репродуктивных органов, самка увязла в смоле практически сразу после спаривания.

Находки окаменелых сперматозоидов крайне редки, так как мягкие ткани, как правило, не сохраняются в отложениях. Но в данном случае янтарь позволил им сохраниться до наших дней. На данный момент это самые древние найденные сперматозоиды — предыдущие, принадлежавшие одному виду червей, были в два раза «моложе».

Разделить сперматозоиды и исследовать их отдельно возможности нет, отмечают авторы работы. Но, по их подсчетам, длина сперматозоида составляла около 0,2 мм — до трети длины тела взрослого остракода. В то время как большинство видов животных производят большое количество маленьких сперматозоидов, у некоторых, таких как остракоды или дрозофилы, образуется немного крупных. Так, находка стала еще и самым крупным известным образцом сперматозоидов.