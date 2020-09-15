Ученый назвал экспромтом заявление Рогозина о планах отправить миссию на Венеру

Сообщение главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о планах России отправить собственную миссию на Венеру удивило российских ученых. Об этом «Газете.Ru» рассказал научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

«Про новый аппарат впервые слышу, и такое происходит не в первый раз. Так же у нас появилась новость про многоразовую ракету «Амур». Дмитрия Олеговича ничего не сдерживает, если американцы скажут, что полетят на Плутон, он скажет, что у нас тоже давно такая программа существует», — сказал он.

Он добавил, что проект совместной с США миссии «Венера-Д», о которой упомянул Рогозин, существует только на бумаге и до 2025 года никаких работ по нему вести не планируют. А самостоятельная российская миссия к Венере даже не входит в космическую программу.

«Это был экспромт, характерный для руководителя Роскосмоса. Когда его о чем-то спрашивают, например, про Марс – он говорит, что мы такое тоже делаем. Поскольку все это не входит в космическую программу, то является сотрясанием воздуха», — считает Моисеев.

Ученый подчеркнул, что после сегодняшнего заявления Дмитрию Рогозину следует задать ряд уточняющих вопросов, в частности, о начале финансирования проекта «Венера-Д».

На выставке HeliRussia-2020 глава Роскосмоса назвал Венеру «русской планетой», напомнив, что русский аппарат был первым и единственным, побывавшим на ней.

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