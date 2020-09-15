В «Роскосмосе» назвали Венеру сущим адом

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, комментируя обнаружение в атмосфере Венеры веществ, свидетельствующих о возможном наличии жизни на планете, отметил, что условия на ней — сущий ад. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ссылаясь на заявления ряда российских ученых, он сказал, что упоминаемое научное открытие пока не является прямым доказательством.

«Тем не менее, я хочу подтвердить, что наша страна была единственной и первой на Венере. Там был наш аппарат, он проводил исследования, в целом там сущий ад», — сказал Рогозин.

Ранее ученые из Массачусетса и Кардиффа сообщили, что обнаружили в облаках Венеры газ фосфин, который может указывать на наличие жизни на планете.

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