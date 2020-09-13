МКС не будет уклоняться от спутника США

Международная космическая станция не будет уклоняться от неработоспособного военного спутника США, рассказал представитель пресс-службы »Роскосмоса». Об этом пишет РИА «Новости».

«По данным системы АСПОС ОКП (автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях), контролирующей околоземное космическое пространство, бывший американский военный спутник BRICSat-2 не представляет опасности для МКС», — сказал представитель.

Он отметил, что угрозы столкновения нет, поэтому МКС не будет проводить маневр уклонения.

Ранее Роскосмос предупреждал об угрозе столкновения МКС с аппаратом BRICSat-2, который стал космическим мусором. Американский спутник BRICSat-2 был выведен на орбиту в 2019 году ракетой-носителем Falcon Heavy компании SpaceX. Оператором космического аппарата был ВМФ Соединенных Штатов.

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