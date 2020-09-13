Врач назвал первые симптомы лейкоза

Онколог-маммолог, кандидат медицинских наук, профессор Российской академии естествознания, член Ассоциации онкологов России, врач Роман Темников рассказал о первых признаках лейкоза.

По его словам, на ранней стадии заболевания появляются такие симптомы, как головная боль, головокружение, плохой аппетит, повышение температуры без причины, слабость и усталость, частные инфекции и резкая потеря веса.

Поздние стадии лейкоза характеризуются обмороками, синюшным оттенков губ и ногтей, тахикардией, высокой температурой, проблемами с дыханием и судорогами, болью в ломках костях и суставах, сыпью на коже, увеличением лимфоузлов, увеличением печени и селезенки, вздутием живота и плохо заживающими ранами.

«Правильно диагностировать лейкозы на ранних стадиях действительно сложно. Как правило, заболевание выявляют на медицинских профосмотрах или когда больной обращается к врачу по какой-то другой причине», — заявил Темников в интервью kp.ru.

Он добавил, что насторожить должны изменения в формуле крови — наличие большого числа незрелых элементов на фоне пониженного объема тромбоцитов и эритроцитов.

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