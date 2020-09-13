Ученые нашли связь между курением вейпов и раком груди

Ученые из группы американских университетов обнаружили, что пары электронных сигарет, в том числе вейпов, создают среду, способствующую развитию опухолей в груди и в других частях тела. Об этом пишет Daily Mail.

Исследователи из Йельского университета, университета Джона Хопкоинса и Принстона провели тесты на самках мышей – некоторые из них находились на свежем воздухе, а другие подвергались воздействию паров электронных сигарет. Через две недели ученые сделали уколы с клетками рака груди. Выяснилось, что за шесть недель опухоли выросли почти в два раза быстрее у мышей, подвергавшихся воздействию пара.

Кроме того, у животных сформировался высокий риск развития метастазов.

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