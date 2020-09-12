В США ракета частной компании не долетела до орбиты из-за аварии

Запущенная с космодрома Кодьяк на Аляске ракета-носитель частной американской компании Astra не смогла достичь орбиты из-за аварии первой ступени. Об этом сообщила компания на своей странице в Twitter.

«Успешный старт... но полет закончился на этапе работы первой ступени», — говорится в сообщении.

Частная американская компания Astra была создана в 2016 году. Ей принадлежит разработка двухступенчатой ракеты для запуска космических аппаратов. В 2018 году ракета совершила два аварийных суборбитальных полета с космодрома Кодьяк.

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