Британский ученый получил премию $2,9 млн за трактат о перемешивании чая

Британский математик Мартин Хайрер получил премию Breakthrough Prize в размере 2,3 млн фунтов стерлингов ($2,9 млн) за вклад в теорию стохастического анализа, сообщает Daily Mail.

Ученый написал трактат на 180 страниц, описывающий идею «структур регулярности», основываясь на перемешивании чая в чашке. Коллег настолько впечатлила работа Хайрера, что они предположили, что ученый получил информацию от разумных пришельцев.

Исследование Хайрера посвящено тому, как такие обыденные процессы, как помешивание чая, превращаются в сложные математические уравнения.

«Математика – это истина. Все, что вы обнаружите в математике, относится к вечности», — сказал Хайрер.

Премия Breakthrough Prize — одна из крупных научных премий, учреждена при участии российского предпринимателя Юрия Мильнера, Марка Цукерберга с женой Присциллой Чан, основателя Google Сергея Брина с женой Энн Войжицки и китайских миллиардеров Ма Хуатэна и Джека Ма.

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