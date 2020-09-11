В РФ началось производство спутников для показа рекламы в ночном небе

Российская компания «Авант-Спейс» приступила к производству тестовых спутников, которые смогут показывать рекламу в ночном небе над городами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова директора фирмы Антона Оссовского.

По словам главы «Авант-Спейс», первые такие спутники запустят на орбиту в 2022 году. В настоящее время решается вопрос о способе их доставки в комсос.

Отмечается, что аппараты будут оснащены специальными лазерами и смогут выстраиваться в рекламные надписи.

Для считывания символов в небе будет создано специальное приложение на смартфон, которое позволит переходить по рекламной ссылке.

«Лазер на спутниках будет мерцать невидимо для человеческого глаза, но видимо для смартфона. Мы сможем за сутки облететь всю планету Земля и разослать ссылку миллиарду человек», — пояснил директор компании.

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