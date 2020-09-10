В РФ прошли испытания лазера для показа рекламы из космоса

В России завершились испытания блока лазеров для космических аппаратов, которые смогут демонстрировать рекламу из космоса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании-разработчика Avant Space.

Как отмечается, испытания прошли в стратосфере.

«Блок лазеров был запущен в стратосферу на высоту около 30 км для того, чтобы подтвердить проектный уровень мощности источника света в условиях, приближенных к космическим», — рассказали в пресс-службе.

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