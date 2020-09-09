Спутник «Экспресс-80» получил повреждение

Телекоммуникационный спутник «Экспресс-80», запущенный в июле с космодрома Байконур, получил повреждение, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Экспресс-80» получил повреждение бортовых систем при довыведении в рабочую точку, рассказал источник.

По его данным, причиной могло стать попадание в спутник космического мусора.

По словам другого источника, на двигательной установке это не сказалось и аппарат продолжает довыведение в рабочую точку. Он добавил, что последствия внешнего воздействия станут понятны после завершения процесса довыведения.

«Экспресс-80» был выведен на орбиту 31 июля вместе с аппаратом «Экспресс-103» ракетой-носителем «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М».

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