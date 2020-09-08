Препарат из бычьих легких значительно снизил смертность от коронавируса

Медики из Санкт-Петербурга, Москвы, Тюмени и Сыктывкара провели исследование, которое доказало эффективность отечественного препарата, созданного из легких крупного рогатого скота, против коронавируса. Об этом сообщают «Известия».

Лекарство носит название «сурфактант-БЛ», предназначено для лечения тяжелых поражений легких и используется в виде ингаляций.

Эксперты назначали процедуру больным по 30 минут дважды в день. Эффект был заметен уже через двое суток лечения, иногда процедуру продлевали до пяти дней.

Отмечается, что использование российского сурфактанта помогло сократить смертность среди тяжелых больных с 80% до 14,3%.

«Иностранные коллеги идут в том же направлении, что и мы. Но мы оказались на шаг впереди», — произнес главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

Теперь ингаляционный вариант применения сурфактанта-БЛ собираются внести в рекомендации Минздрава по лечению больных COVID-19.

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