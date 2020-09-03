Ученые предложили решения для проблемы нехватки воды в Крыму

Ученый из Крымского федерального университета Геннадий Самохин назвал меры, которые помогут решить проблему с нехваткой воды в Крыму, передает РИА «Новости».

По его словам, в первую очередь, необходимо рационально использовать воду. Кроме того, надо развивать неводоемкие производства — предлагать кредиты на самых выгодных условиях фермерам, использующим для полива водоэкономное орошение.

Помимо этого, как считает эксперт, необходимо создавать системы очистки сточных вод, чтобы не допускать ухода их в море.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После присоединения полуострова к России Киев отказался подавать воду.

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