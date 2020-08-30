На безжизненном плато в Перу нашли гигантское дерево возрастом 10 млн лет

Палеонтологи обнаружили на высокогорном плато в Центральных Андах в Перу гигантское ископаемое дерево, сообщается в журнале Science Advances.

Дерево было найдено на холодном, покрытом в настоящее время лишь травой плоскогорье. Возраст находки по предварительным оценкам составляет порядка 10 млн лет.

По словам ученых, эта находка свидетельствует о том, что 10 млн лет назад там были влажные тропические леса. А это заставляет пересмотреть палеоклиматические модели.

Геологи также установили, что в эпоху, когда это дерево начало расти, местность находилась всего на 2000 м над уровнем моря, в то время как сегодня засушливое плато расположено на высоте 4000 м.