Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 1 сентября

Специалисты NASA заявили о том, что к Земле летит потенциально опасный астероид 2011 ES4, который максимально приблизится к планете во вторник, 1 сентября. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Размер небесного тела составляет от 22 до 49 метров. По данным ведомства, астероид пролетит на расстоянии в три раза меньшем, чем до Луны, а именно 120 тыс. километров.

Специалисты уточнили, что максимальное сближение будет достигнуто в 19.12 по мск. NASA добавляет, что астероид пролетит со скоростью почти 8,2 км/с.

Небесное тело было открыто учеными в 2011 году и причислено к группе «Аполлонов», а именно тех, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли.

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