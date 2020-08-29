Химик заявил о безопасности пищевых Е-добавок

Утверждения об опасности пищевых Е-добавок основывается на неподтвержденном исследовании британских ученых, заявил химик-технолог Сергей Белков в интервью радио Sputnik.

Ответственные за исследование ученые считали, что добавка Е-102 провоцирует гиперактивность у детей, рассказал эксперт. При этом, по словам Белкова, само исследование было проведено при использовании спорной методологии и не имеет под собой научной основы.

Европейские и американские регуляторы не восприняли исследование всерьез, однако правительство Великобритании посоветовало не использовать добавку, что спровоцировало «международную панику», отметил химик.

Белков подчеркнул, что пищевые Е-добавки разрешены, следовательно, безопасны в используемых количествах.