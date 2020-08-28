Ученые выяснили, что смотреть в телефон вредно для спермы

Склонность использовать гаджеты перед сном чревата для мужчин снижением качества спермы, выяснили специалисты Академического колледжа Тель-Хай в Израиле. Исследователи рассказали о своих наблюдениях в статье в журнале Sleep.

Авторы работы проанализировали образцы спермы 116 мужчин в возрасте 21-59 лет. Также испытуемые рассказали, как они спят и как часто пользуются электронными устройствами перед сном. Оказалось, что у любителей полежать в постели с телефоном сперматозоидов меньше, а их скорость движения ниже, чем у респондентов с более здоровыми привычками.

Ученые связывают такие результаты с воздействием коротковолнового излучения от смартфонов и планшетов в вечернее время. Кроме того, сперма была лучше у мужчин, которые спали дольше. Пока что это лишь предварительные данные, отмечают они, и связь между качеством спермы и любовью к гаджетам требует дальнейшего изучения.