Трамп пообещал водрузить флаг на Марсе и отправить женщину на Луну

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал, что США первыми отправят женщину-астронавта на Луну. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, по его словам, американцы станут первой нацией, которая поднимет свой флаг на Марсе.

«Мы начнем новую эру американского лидерства в космосе», — заявил Трамп в ходе выступления на съезде Республиканской партии.

Администрация главы государства объявила о возобновлении лунной программы, получившей название Artemis. В ее рамках планируется возвращение и постоянное присутствие человека на Луне, что должно стать этапом на пути к пилотируемым миссиям на Марс.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— США запустили ракету с ровером Perseverance для поиска жизни на Марсе

— Рогозин: США хотят создать НАТО в космосе

— В МИДе назвали «существенными» разногласия РФ и США по космосу