Ученые заявили, что вода могла попасть на Землю в «разобранном» состоянии

Палеонтологи пришли к выводу, что вода на Земле могла появиться благодаря падению комет и астероидов, которые содержали на своей поверхности большое количество водорода, сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.

«Мы показали, что они могли доставить на Землю как минимум в три раза больше водорода, чем есть в молекулах воды в океанах нашей планеты», — пишут исследователи из Франции и США.

Как отмечают ученые, обилие воды на планете стало возможным из-за частных астероидных бомбардировок, которые приносили на землю большое количество водорода и, вероятно, органики. Благодаря сложным химическим реакциям на Земле стали появляться моря и океаны уже на первых этапах ее существования.

Чтобы подтвердить свою теорию, ученые надеются получить с различных небесных тел образцы первичной материи Солнечной системы. В ближайшее время их должны доставить на землю космические аппараты «Хаябуса-2» и OSIRIS-REx.

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