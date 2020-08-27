Лекарство для кошек показало способность бороться с COVID-19

Лекарства от вирусного перитонита кошек могут подавлять работу ключевого фермента SARS-CoV-2, который используется коронавирусом нового типа для размножения. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature Communications.

«Наши эксперименты показали, что препараты GC376 и GC373, которые создали для борьбы с кошачьим перитонитом, могут очень эффективно блокировать вирусный фермент Mpro в культурах клеток человека», – говорится в сообщении.

Исследователи считают, что необходимо провести клинические испытания этих препаратов на людях.

Это исследование провели биологи под руководством профессора Альбертского университета Джоанны Лемье в Канаде.

Как сообщалось, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, которая была разработана центром Гамалеи совместно с Минобороны. Она получила название «Спутник V».

Больше информации о ней можно узнать на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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