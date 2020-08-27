В МГУ могут создать «сезонную» вакцину одновременно от гриппа и COVID-19

Вирусологи из Московского государственного университета имени Ломоносова могут создать «сезонную» вакцину, позволяющую прививать сразу и от коронавируса, и от гриппа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доктора биологических наук, профессора, завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольгу Карпову.

Она отметила, что существует высокая вероятность того, что коронавирус «останется с нами во всяком случае на несколько сезонов».

«У нас это конструктор. ... То есть мы просто буквально можем, что называется, сложить кубики, и получить именно такую вакцину», — заключила Карпова.

Она также добавила, что поливалентная вакцина от COVID-19, работа над которой сейчас ведется в МГУ, в случае поступления финансирования может выйти на уровень клинических испытаний где-то через полгода.

Поясняется, что поливалентная вакцина способна предотвращать повторное заражение даже при каких-то генетических изменениях вируса.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 24 млн, за все время от коронавируса умерли более 800 тысяч человек.

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