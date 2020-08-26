Ученые раскрыли загадку Млечного Пути

Ученые из Университета Суррея в Великобритании и Потсдамского астрофизического института в Германии объяснили парадокс галактического бара, или перемычки. Исследование опубликовал журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Парадокс состоит в том, что разные наблюдения устанавливают противоречивые скорости движения и размер центральных областей Млечного Пути. Чаще всего спиральные галактики, к которым относится наша, имеют особую структуру: в центре находится перемычка (большое скопление ярких звезд), по концам которой начинаются спиральные ветви.

Ученые предположили, что скорость и размер центральных областей изменяются в зависимости от расположения перемычки по отношению к спиральным рукавам. Приближаясь к ним, она ускоряется, а рукав замедляется, но после соединения они двигаются как единое целое.

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