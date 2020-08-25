Вакцина от коронавируса центра им. Гамалеи будет выпускаться в виде порошка

Вакцина от коронавируса центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи будет выпускаться в виде лиофилизата — порошка, из которого готовится раствор для внутримышечного введения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав.

«Минздрав России выдал регистрационное удостоверение на вакцину «Гам-КОВИД-Вак-Лио», разработанную НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России и выпускаемую в форме лиофилизата для приготовления раствора для внутримышечного введения», — сказали в ведомстве.

Ранее центр Гамалеи получил разрешение на пострегистрационные испытания вакцины от COVID-19.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных приблизилось к 24 млн, умерли больше 800 тысяч человек.

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