Российский ученый оценил новую версию появления COVID-19

Теория британских ученых о возникновении коронавирусной инфекции в 2012 году вызывает у специалистов ряд вопросов и сомнений. Об этом заявил доктор медицинских наук Дмитрий Еделев в эфире телеканала «Звезда».

По его мнению, данная теория является «фальшивкой».

Еделев считает, что журналы восьмилетней давности, в которых размещены записи «врача с неизвестной фамилией», не вызывают доверия.

Ранее вирусологи Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон, опираясь на диссертацию врача, лечившего в 2012 году от похожего на коронавирус заболевания китайских шахтеров, предположили, что коронавирус адаптировался к человеку еще тогда.

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