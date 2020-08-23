Центр Чумакова подал документы на доклинические испытания вакцины от COVID-19

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук (Центр Чумакова) подал заявку в Минздрав России на получение разрешения на проведение клинических испытаний собственной вакцины от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора центра, члена-корреспондента РАН Айдара Ишмухаметова.

При получении разрешения, завершить клинические испытания рассчитывают в октябре 2020 года, рассказал Ишмухаметов.

В испытаниях планируется задействовать более 3 тысяч человек.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 23 млн, за все время от коронавируса умерли более 800 тысяч человек.

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